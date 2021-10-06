Благотворительный сервис на официальном портале правительства Москвы доказал свою востребованность и эффективность.
Благотворительный сервис на официальном портале правительства Москвы доказал свою востребованность и эффективность.
В сентябре 2021 года москвичи пожертвовали свыше одного миллиона рублей с помощью благотворительного сервиса на mos.ru. Это самая большая сумма, которая была собрана за месяц, с момента запуска проекта. За год благодаря жителям столицы в общей сложности было перечислено более 8,4 миллиона рублей.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов рассказал о возможности, которую дает этот благотворительный сервис нуждающимся. По его словам, те, кто жертвует деньги, могут быть уверены в том, что их средства точно дойдут до адресата.
К проекту уже присоединились 55 проверенных фондов. Среди них – организации, помогающие людям с ограниченными возможностями здоровья или оказавшимся в сложной жизненной ситуации, занимающиеся гуманитарной помощью и поддержкой приютов для бездомных животных.
Кстати, недавно благотворительный сервис на mos.ru одержал победу в номинации "Лидерство в служении обществу" на международной премии Communitas Awards. А до этого проект лауреатом премий CIPR Digital, Big Innovation Awards и German Innovation Award.
"Это наш общий большой успех и стимул для новых достижений", – сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.
На сайте "Душевная Москва" публикуются ежеквартальные отчеты организаций, куда были перечислены деньги. Благодаря этому пользователи могут проверить, были ли направлены их денежные средства по правильному адресу.