Дополнительные комплексы фотовидеофиксации установлены на опасных и аварийных участках автодорог...

Дополнительные комплексы фотовидеофиксации установлены на опасных и аварийных участках автодорог владимирской области.Ещё 20 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установлено во Владимирской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Одна из целей проекта - снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах.Новые комплексы появились на двух региональных автомобильных дорогах: «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» − на въезде в деревню Ручей со стороны города Коврова, и «Владимир – Муром – Арзамас» в деревне Новая Судогодского района и деревне Санчугово Селивановского района, а также в 8 городах области.5 камер размещено на улицах Коврова по адресам: Строителей, 25; Комсомольской, 116А; Дегтярёва, 99; Белинского, 8 и на пересечении улиц Дегтярёва и Урицкого;4 комплекса − на улицах Гусь-Хрустального: на Интернациональной у домов 23 и 114, на Транспортной, 12 и на въезде в город со стороны Курлово.По 2 камеры установлены в Покрове (в районе домов под одинаковым № 55 по улицам 3-го Интернационала и Октябрьская) и Александрове (на улицах Советская, 54 и Королёва, 1).Кроме того, по одному автоматическому комплексу фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения появились в Струнино на ул. Заречной, 2, в Собинке на улице Димитрова, 9, в Камешково на ул. Крупской, 17-Б и в Киржаче на перекрёстке улиц Большой Московской и Набережной.В Департаменте транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области уточнили, что установленные комплексы будут фиксировать не только превышение скорости, но и выезд на встречную полосу, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а также движение по обочинам. Камеры, установленные на пешеходных переходах, будут регистрировать нарушения, связанные с не предоставлением преимущества в движении пешеходам.В настоящее время комплексы работают в тестовом режиме, сообщила пресс-служба администрации области.Отметим, что во Владимирской области действует 101 комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД: 77 из них стационарные, 24 – передвижные. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 2024 года включительно планируется ежегодно пополнять сеть 20 новыми комплексами.