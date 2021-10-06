Старинные рецепты стоит взять на вооружение каждой современной хозяйке. Что этой осенью советуют...

Старинные рецепты стоит взять на вооружение каждой современной хозяйке. Что этой осенью советуют приготовить участники Ефросиньевской ярмарки - гости из Гаврилов Посада? И что такое "яблочник"? Узнаем вместе с Марией Платанюк.