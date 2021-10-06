Старинные рецепты стоит взять на вооружение каждой современной хозяйке. Что этой осенью советуют...
<a href="https://33live.ru/novosti/06-10-2021-na-efrosinevskoj-yarmarke-v-suzdale-ugoshhali-yablochnikom-no-ne-iz-yablok.html" target="_blank">На Ефросиньевской ярмарке в Суздале угощали яблочником - но не из яблок</a> - Старинные рецепты стоит взять на вооружение каждой современной хозяйке. Что этой осенью советуют...
[url=https://33live.ru/novosti/06-10-2021-na-efrosinevskoj-yarmarke-v-suzdale-ugoshhali-yablochnikom-no-ne-iz-yablok.html]На Ефросиньевской ярмарке в Суздале угощали яблочником - но не из яблок[/url] - Старинные рецепты стоит взять на вооружение каждой современной хозяйке. Что этой осенью советуют...