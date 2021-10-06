Самый важный и дорогостоящий этап стройки - на будущем Рпенском проезде возводят опоры моста....

Самый важный и дорогостоящий этап стройки - на будущем Рпенском проезде возводят опоры моста. Двухсотметровый участок объездной дороги станет уникальным для нашей области - он пересечет реку под углом всего в 15 градусов.Напомним, Рпенский проезд будет дублировать улицу Добросельскую. Его задача - разгрузить район Доброе от пробок. На данном этапе продолжается укрепление грунта, который вдоль реки довольно неустойчив. Под всем основанием проезжей части заложены буронабивные сваи - от 11 до 22 метров. А в районе улицы Погодина грунт укрепляется с помощью инъектирования - в землю под давлением закачивают цементный раствор. Все работы идут по графику, отмечают в ДСУ-3.Роман Головин, генеральный директор ГУП "ДСУ-3":- Есть сложности с инженерными сетями, которые мы раскапываем. Немного не там они находятся, где должны находиться. В срочном порядке, оперативно вносим изменения в проектную документацию.Когда планируют сдать объект? Почему выросла стоимость строительства Рпенского проезда и на сколько? Расскажем в нашем итоговом выпуске в 21:05, не пропустите.