Несмотря на отказ и многочисленные предупреждения о неотвратимости уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, злоумышленник предпринял попытку передачи денежных средств...

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан предприниматель, подозреваемый в попытке дачи взятки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.При проведении проверочных мероприятий на северо-западе столицы, в одном из кафе на Тушинской улице, 47-летний владелец кафе, желая избежать наказания за совершенные правонарушения, предусмотренные статьей 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и статьей 14.5 КоАП РФ «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники», предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение.Несмотря на отказ и многочисленные предупреждения о неотвратимости уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу, злоумышленник предпринял попытку передачи денежных средств, положив их в портфель, принадлежащий оперативнику, после чего он был задержан.При осмотре места происшествия были изъяты денежные средства в размере 200 тысяч рублей.Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Максимальное наказание за данное противоправное деяние – лишение свободы сроком до 12 лет.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26