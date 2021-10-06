Специалисты продолжают разбираться с ситуацией со взрывным ростом цен на газ в Европе.

Специалисты продолжают разбираться с ситуацией со взрывным ростом цен на газ в Европе.Цены на газ в Европе ставят рекорды. О том, к каким экономическим последствиям приведет эта аномалия, эксперты спорят.Некоторые специалисты считают, что для России ничем хорошим такие скачки не закончатся. "Рост цен на газ приведет к убыткам для российского бюджета", – считает член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.По его словам, существует определенный порог стоимости энергоносителей, за которым у покупателей исчезает смысл его покупать. "Цены в Европе выросли до такого уровня, что остановилась его продажа", – рассказал эксперт.От того, чтобы поступления в российский бюджет от продажи газа не остановились полностью, страну спасает особая формула расчета цены продажи. "Наш газ продается по цене 230-300 долларов за 1000 кубометров. И наши доходы не так сильно страдают, как могли бы пострадать", – заметил Рустам Танкаев.Напомним, цены на газ в Европе в ходе торгов подскочили до отметки в 1600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты считают, что это далеко не предел. Ситуация складывается необычная и, на фоне приближения заморозков, тревожная.