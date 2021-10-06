Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко улетели в космос снимать фильм Вызов.

Корабль Союз МС-19, на борту которого находятся российский космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, успешно отправился в космос с космодрома Байконур для съемок фильма.Команда отправилась на Международную космическую станцию (МКС) для съемок картины Вызов, которая станет первым в мире художественным фильмом, снятом в космосе. По сюжету Юлия Пересильд исполнит роль врача, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту. Клим Шипенко сыграет командира корабля, который будет сопровождать главную героиню до МКС.Пуск ракеты состоялся в 11:55 по московскому времени с космодрома Байконур. Ожидается, что полет киноэкипажа до МКС займет чуть больше трех часов. Стыковка с модулем Рассвет должна состояться в 15:12. Открытые люков МКС запланировано на 17:05.Киносъемки на орбите начнутся уже после отделения корабля от ракеты-носителя Союз-2.1а. Организаторы проекта — Первый канал, Роскосмос и студия Yellow, Black and White.Как сообщило РИА Новости, планируемая продолжительность полёта — 174 дня, экипаж вернется весной 2022 года. В свою очередь, съемочная группа пробудет на МКС 12 дней и вернется на Байконур ориентировочно 17 октября. За это время должны снять материалы, из которых потом получится около 35 минут хронометража в готовом фильме.Заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов заявил, что реабилитация участников после космической киноэкспедиции займет около недели.На МКС уже находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые тоже примут участие в съёмках Вызова.О том, что Роскосмос намерен отправить на МКС киноэкипаж для съемок художественного фильма, стало известно осенью 2020 года. Тогда же стали проводить кастинг и медицинский отбор. Тренировка киноэкипажа началась в мае в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в Звездном городке.Помимо основного состава есть также дублирующая команда, в которую входят космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина. На создание фильма Вызов Фонд кино выделил 400 млн рублей.Клим Шипенко — режиссер фильмов Салют-7, Текст и Холоп. Юлия Пересильд снималась в Битве за Севастополь, сериалах Угрюм-река, Медиатор и т.д.