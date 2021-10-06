В деревне Старые Петушки того Петушинского района огонь уничтожил частный дом. На место происшествия отправились 13 человек и 4 спецмашины. Впрочем, к приезду огнеборцев дом уже был полностью

В деревне Старые Петушки того Петушинского района огонь уничтожил частный дом. На место происшествия отправились 13 человек и 4 спецмашины. Впрочем, к приезду огнеборцев дом уже был полностью охвачен огнем. Пожарные ликвидировали возгорание на 112 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Пожара произошел средь бела дня накануне. О причинах возгорания не сообщается.