Коллективный Запад сделал предупреждение действующему украинскому лидеру, заметил эксперт.

Коллективный Запад сделал предупреждение действующему украинскому лидеру, заметил эксперт.На днях Международный консорциум журналистов-расследователей представил так называемое "досье Пандоры", в котором раскрываются офшорные схемы мировых лидеров. Среди фигурантов оказался президент Украины Владимир Зеленский.Киевский политолог Андрей Золотарев считает, что упоминание украинского лидера в расследовании – это "черная метка" от коллективного Запада. По слова эксперта, таким образом Зеленскому намекнули, что на второй президентский срок он рассчитывать не может.Политолог объяснил, что президент Украины не выполнил множество требований западных партнеров. Мол, лидер Незалежной не поставил другого человека на должность главы Офиса, не провел как следует судебную реформу и не предпринял никаких действий в отношении олигарха Игоря Коломойского."Можно и дальше продолжать список грехов [Зеленского]", – считает Золотарев.Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров , что Владимир Зеленский не выполнил главное требование Запада – не развязал полномасштабную войну между Украиной и Россией. Экс-парламентарий считает, что украинский лидер не принял такое решение, поскольку понимает, какие будут последствия.