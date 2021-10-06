Нигерийское издание The News Guru, посвященное аналитике и новостям Африки, утверждает, что российские частные военные подрядчики сталкиваются с недобросовестной конкуренцией со стороны западных стран.

Нигерийское издание The News Guru, посвященное аналитике и новостям Африки, , что российские частные военные подрядчики сталкиваются с недобросовестной конкуренцией со стороны западных стран.Против российских организаций, таких, как «ЧВК Вагнера», развернута кампания дезинформации и политического давления. Как правительства, так и иностранные ЧВК через недобросовестные СМИ, пытаются очернить сильного конкурента.Россиянам постоянно вменяют нелегальный статус, однако эти аргументы ничтожны. Частные организации повсеместно используются для охранной деятельности, обучения национальных армий, удаления мин и других задач. Российские официальные лица неоднократно давали комментарии, разъясняя, что ЧВК работают в рамках закона. Обучать персонал национальных армий и полиций использованию оружия, техники и оборудования, обеспечению безопасности – легальная деятельность, которой занимаются повсеместно в самых разных странах.Реальная причина агрессивной кампании против российских ЧВК, по мнению африканских журналистов – высокая эффективность российских специалистов, недостижимая для их западных конкурентов. Из-за этого западным фирмам приходится прибегать к кампаниям дезинформации.