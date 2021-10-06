Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 6 октября, встретился с главой Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Они договорились развивать межпарламентское сотрудничество двух стран на международных площадках.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 6 октября, встретился с главой Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Они договорились развивать межпарламентское сотрудничество двух стран на международных площадках.Россия и Армения уже многое сделали для развития межпарламентского диалога, отметил Володин. Отношения двух стран носят стратегический характер, отметил спикер ГД.Председатель Госдумы предложил коллеге из Армении вырабатывать общую позицию на международных площадках, когда затрагиваются вопросы, касающиеся обеих стран. Это новый уровень межпарламентского сотрудничества, сказал Володин."Мы надеемся, что строя работу в рамках парламентского измерения, мы выделим это направление, как одно из ключевых", – добавил спикер.Володин напомнил, что делегации двух стран работают в ПАСЕ, ПА ОБСЕ, МПА СНГ, ПА ОДКБ и Межпарламентском союзе. От выработки совместных решений в рамках этих структур Россия и Армения будут выигрывать, считает спикер."Мы будем делать все для того, чтобы каждая наша встреча была шагом вперед в развитии межпарламентских отношений, которые позволят решить конкретные вопросы в интересах наших граждан", – подчеркнул председатель Госдумы.Состоявшийся разговор он назвал открытым и доверительным и поблагодарил главу парламента Армении, что первый визит он совершил в Россию. Это подчеркивает уровень отношений и желание выстроить коммуникации, считает спикер.Симонян рассказал, что обсудил с Володиным большой спектр вопросов. Он поблагодарил депутатов Госдумы за диалог.