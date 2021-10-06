Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о создании комфортной городской среды в Южном административном округе столицы. Там реализовано несколько крупных проектов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем рассказал о создании комфортной городской среды в Южном административном округе столицы. Там реализовано несколько крупных проектов.В районе Москворечье-Сабурово благоустроена пешеходная зона на Каширском шоссе, приведена в порядок дорожно-тропиночная сеть. Для прогулок у дома обустроили несколько зон отдыха с качелями."Куда пойти с ребенком?" – ответ на этот вопрос подсказывают родителям 3 новые детские площадки", – написал Собянин.Также в Москворечье-Сабурово благоустроена долина реки Чертановка. Укреплено русло, сделаны подпорные стены, проложены удобные мостики и тропинки. На прибрежной территории обустроены детские и спортивные площадки.В Северном Чертанове благоустроили территорию у храма Державной иконы Божией Матери и Верхним Чертановским прудом. Приведена в порядок и часть Кировоградского бульвара. По этой территории местные жители ходят до метро, а по вечерам выгуливают собак.В Донском районе комфортная городская среда создана в Донском и Монастырском скверах. Там отремонтировали дорожки, обустроили детскую площадку, установили скамейки, обновили сцену, высадили цветы и кустарники.В районе Орехово-Борисово Южное привели в порядок территорию от Каширского шоссе до Шипиловского проезда вдоль улицы Ясеневая. Обустроена площадка для выгула собак."Нынешний сезон принес жителям Южного округа еще несколько благоустроенных территорий, где можно хорошо провести время", – отметил Собянин.Ранее градоначальник рассказал о благоустройстве в Северо-Восточном, Северо-Западном и других округах столицы, а также создании комфортной городской среды в .