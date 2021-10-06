Трое мужчин стали приставать к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления. Одного из пассажиров, 25-летнего жителя Воронежской области, злоумышленники жестоко избили...

«Полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене по горячим следам задержали троих мужчин, подозреваемых в грубом нарушении общественного порядка в вагоне поезда, в результате которого пострадал пассажир.По имеющейся информации, вечером 04 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, трое мужчин из хулиганских побуждений беспричинно стали приставать к другим пассажирам, высказывая в их адрес угрозы и оскорбления. Мужчины вели себя агрессивно и на замечания граждан не реагировали. Одного из пассажиров, 25-летнего жителя Воронежской области, злоумышленники жестоко избили, после чего скрылись с места происшествия.Очевидцы сообщили в полицию о случившемся, и менее чем через 10 минут все подозреваемые были задержаны сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене неподалеку от станции метро «Первомайская» и доставлены в отдел полиции. Ими оказались трое приезжих в возрасте от 21 до 26 лет. Установлено, что двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.Пострадавший с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.Следственным управлением УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время подозреваемые доставлены в суд для избрания меры пресечения. Органы предварительного следствия ходатайствуют перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения пол стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве