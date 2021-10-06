В одной из школ инспекторы посетили класс, ученик которого накануне стал участником ДТП.

Сотрудники ОМВД России по Кольчугинскому району проводят профилактические мероприятия по детской безопасности.Полицейские обучают ребят дорожной грамоте, особый акцент делая на важности строгого соблюдения ПДД.На конкретных примерах школьникам разъясняют последствия неосторожного поведения на дороге. В одной из школ инспекторы ОГИБДД посетили класс, в котором учится подросток, накануне ставший участником ДТП при управлении велосипедом. Девчонкам и мальчишкам напомнили, с какого возраста допустима езда по проезжей части, а также о важности использования средств пассивной защиты и световозвращающих элементов.Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних рассказали о правилах поведения на улице, в общественных местах, недопустимости общения с незнакомцами и ночных прогулок без сопровождения родителей.