За отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования к ответственности привлечены 905 водителей, за управление транспортным средством в состоянии опьянения – 803 человека...

Сотрудниками Госавтоинспекции Москвы в сентябре текущего года выявлено 1708 фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в нетрезвом состоянии или отказавшимися от прохождения процедуры медицинского освидетельствования на состояние опьяненияПри этом за отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования к ответственности привлечены 905 водителей, за управление транспортным средством в состоянии опьянения – 803 человека.Кроме того, задержаны 86 водителей, допустивших управление транспортом в состоянии опьянения, или отказавшихся от процедуры медицинского освидетельствования, будучи лишенными управления транспортными средствами. По данным фактам возбуждены уголовные дела, а нарушителям грозит ответственность вплоть до лишения свободы.Столичная Госавтоинспекция предупреждает, что за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нетрезвое вождение наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 264.1 УК РФ.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81