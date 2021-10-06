На будущем Рпенском проезде возводят опоры моста. Это один из самых важных и дорогостоящих этапов...

На будущем Рпенском проезде возводят опоры моста. Это один из самых важных и дорогостоящих этапов стройки. Объезд призван избавить район Доброе города Владимира от пробок, его строительство начато в 2020 году. Когда планируют сдать объект? Почему выросла стоимость строительства Рпенского проезда и на сколько? Слово Кристине Ивановой.Задача - установить все опоры и ригели (строительные балки) до нового года. Уже практически готовы шесть опор будущего двухсотметрового моста по левому берегу Рпени. Справа от русла работы начнутся, как только будут расчищены бывшие площади завода "Точмаш".Николай Шатров, прораб ГУП "ДСУ-3":- Мы построили временный забор из оцинкованного профиля. Что перед забором, это все принадлежит демонтажу. То есть город это все выкупил, мы это все будем увозить на свалку, утилизировать. Все корпуса вот старые, гаражи, там несколько заборов, для безопасности освещения там у них - все это подлежит демонтажу.В разгаре самый важный и дорогостоящий этап строительства Рпенского проезда - уникальный для нашего региона мост пересечет реку под углом всего в 15 градусов. На данном этапе продолжается укрепление грунта, который вдоль реки довольно неустойчив. Под всем основанием проезжей части заложены буронабивные сваи - от 11 до 22 метров. А в районе улицы Погодина грунт укрепляется с помощью инъектирования - в землю под давлением закачивают цементный раствор. В ДСУ-3 отмечают: работы с бетоном хотелось бы завершить до морозов - так рентабельнее.Кристина Иванова, корреспондент:- Изначально, по смете, построить Рпенский проезд должны были за два с лишним миллиарда рублей, но уже понятно, что эта сумма, вероятно, вырастет. В ДСУ-3 обещают, что не более, чем на 20 процентов. А связано это, прежде всего, с резким подорожанием стройматериалов.Главным образом, повлияли цены на металл - на объекте его более трех тысяч тонн. Масштабный проект по созданию дублера Добросельской перешел в активную стадию в 2020-м. Объезд призван разгрузить район Доброе от пробок, его длина - боле двух километров. Проведена пятая часть всех запланированных работ. Из графика стараются не выбиваться.Роман Головин, генеральный директор ГУП "ДСУ-3":- Есть сложности с инженерными сетями, которые мы раскапываем. Немного не там они находятся, где должны находиться. В срочном порядке, оперативно вносим изменения в проектную документацию.Параллельно продолжается переустройство железнодорожного переезда, демонтаж жилых домов. Его также планируют завершить до конца года. Следующий важный этап - дорожное полотно. Сдать Рпенский проезд намерены весной 2023-го.Кристина Иванова, Егор Герасимов. «Вести-Владимир».