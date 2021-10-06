Судогодская школа искусств в этом году отмечает свое 60-летие. Одна из старейших музыкальных и...

Судогодская школа искусств в этом году отмечает свое 60-летие. Одна из старейших музыкальных и художественных школ региона за время своего существования выпустила более 900 музыкантов. Первые выпускники школы - сегодня уже преподаватели. С династией судогодских музыкантов и директором школы искусств встретилась Яна Тарасова.В студии Ольга Яблокова, директор Судогодской детской школы искусств, Алина Семенова, учащаяся Судогодской детской школы искусств, и Надежда Назарова, выпускница Судогодской детской музыкальной школы.