5 октября в 14.04 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

5 октября в 14.04 в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: Петушинский район, д. Новое Аннино, ул. Центральная.Пожарные отправились по вызову незамедлительно. По прибытии стало понятно, что горит квартира на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Сотрудниками МЧС России были сформированы два звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара.Выяснилось, что из квартиры, где находился очаг пожара, люди успели выйти самостоятельно – они и сообщили своевременно о пожаре в пожарную охрану. Но из-за сильного задымления на этаже создавалась угроза для жителей соседних квартир. С использованием спасательных устройств, подключённых к дыхательным аппаратам пожарных, из соседних квартир были спасены 3 человека.Пожар оперативно ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Пострадало имущество и внутренняя отделка квартиры. Погибших и пострадавших нет.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего. Одна из версий – короткое замыкание.К ликвидации последствий происшествия привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.