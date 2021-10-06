Сотрудники полиции напомнили жителям района о том, что нужно быть предельно внимательными при совершении любых сделок через интернет и при переходе по ссылкам...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции Отдела полиции «Марьинский» ОМВД России по району Марьино встретились с жителями обслуживаемой ими территории и рассказали, как не стать жертвой дистанционного мошенничества и куда обращаться в случае необходимости для оказания помощи.Данные встречи с жителями района проводятся регулярно, поскольку участилось число покушений на собственность граждан, которые злоумышленники осуществляют дистанционным способом.Сотрудники полиции напомнили жителям района о том, что нужно быть предельно внимательными при совершении любых сделок через интернет и при переходе по ссылкам. Обязательно проверяйте ресурс, который посещаете.Участковые уполномоченные полиции раздали гражданам памятки с подробным описанием самых распространенных способов мошенничества. Среди них: представление сотрудником банка или другой организации с просьбой продиктовать данные банковской карты; звонок близкого человека с просьбой о помощи; розыгрыш призов по телефону; штрафные санкции оператора; ошибочный перевод денежных средств на ваш счет; фиктивная продажа имущества на интернет-сайтах.В случае выявления факта обмана гражданам следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону «02» (с мобильных телефонов «102») или обратиться в дежурную часть территориального органа внутренних дел.