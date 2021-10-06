Мэрия Владимира продолжает озеленение Патриотического сквера на Октябрьском проспекте. Старый, аварийный сухостой уступает место молодым здоровым деревьям. На этот раз в сквере высадили

Мэрия Владимира продолжает озеленение Патриотического сквера на Октябрьском проспекте. Старый, аварийный сухостой уступает место молодым здоровым деревьям. На этот раз в сквере высадили каштановую «Аллею Дружбы». Сергей Сухопаров, главный эколог Владимира Сегодня высаживаются каштаны, не которые были куплены, не которые были выращены в спецпитомниках, а именно те, которые вырастили жители нашего города. Профессиональные экологи считают,