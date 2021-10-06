Особенным День учителя стал для Владимирского педагогического института ВлГУ. Сразу три...

Особенным День учителя стал для Владимирского педагогического института ВлГУ.Сразу три обновленных аудитории для изучения иностранных языков открылись после ремонта. В одной из них, четыреста пятнадцатой, преподавал известный владимирский общественный и политический деятель, доктор наук, преподаватель, писатель Перси Борисович Гурвич. Его не стало 10 лет назад. Отныне эта аудитория будет носить его имя. На открытие аудитории пришел ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. Почетными гостями стали дочь и внучка профессора Перси Гурвича. Они продолжают славную педагогическую династию. На долю Перси Борисовича выпало немало испытаний: рижское гетто и фашистские концлагеря. Затем уже в СССР, в 1950-м, Перси Гурвич был осуждён за антисоветскую деятельность. Срок он отбывал в одном из самых жестоких лагерей - Вятлаге.Тина Склизкова, внучка Перси Гурвича, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии ВлГУ:- Я всегда удивлялась как, но даже сейчас уже во взрослом возрасте как можно все эти испытания пройти состоянии и не озлобиться, и общаться с немцами и вообще. Ну вот такой человек! Так получилось. Но он никогда не учил, что надо сделать что-то и не озлобиться, нет! Просто своим примером. Смотреть и думать!Биография знаменитого ученого достойна отдельного романа. Настолько интересна была его жизнь. Перси Гурвич родился 25-го марта 1919 года в Риге. С детства Гурвич свободно разговаривал на идише, латышском и немецком. Владел одиннадцатью языками. Именно их знание в годы Второй мировой войны помогло ему выжить в рижском гетто и немецком концлагере, из которого Гурвич сумел бежать. А затем он вступил в ряды одной из групп антифашистского сопротивления. Жизнь Перси Гурвича - отражение истории всего двадцатого столетия. По словам его дочери, помогала ученому его необычайная доброта.Алла Склизкова, дочь Перси Гурвича:- Это было во время войны, когда ещё не было гетто, ещё летели бомбы, и вот они все бежали, чтобы куда-то спрятаться - папа, семья и так далее. И он тоже бежит, и он видит - крыса. И несмотря на бомбы, на то, что это всё очень страшно, он бежит домой, поднимается и наливает ей молока. И в этот момент, прям мистика, старая латышка высовывает палец из подвала и говорит: "Ты выживешь в этой войне!"