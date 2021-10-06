Бразильские ритмы в сердце древнего Суздаля. Необычный концерт прошёл в жемчужине Золотого...

Бразильские ритмы в сердце древнего Суздаля. Необычный концерт прошёл в жемчужине Золотого кольца.Сводный оркестр барабанщиков сыграл в самом центре города-музея. Как рассказал "Вестям" дирижёр Денис Малинин - руководитель школы африканских барабанов, это была "подготовленная импровизация". Ударников, которые играют бразильскую музыку, объединяет "сборная" под названием "Самба Юнион". По словам энтузиастов, в эпоху ковида они очень соскучились по выступлениям на открытых площадках, а потому приглашение в Суздаль приняли с особенным удовольствием.Ирина Курочкина, вокалистка:- Здесь играет сборная барабанщиков, здесь владимирцы, костромичи, москвичи... Собрались любители бразильской музыки, бразильской самбы, здесь идёт такая репетиция открытая.Именно такая музыка, по словам музыкантов, нон-стоп звучит на традиционных бразильских карнавалах, заряжая всех вокруг отличным праздничным настроением. По словам жителей и гостей Суздаля, импровизация удалась на 100 процентов. Публика оценила и мастерство, и оригинальность подачи.