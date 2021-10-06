Смертельная авария произошла 5 октября на перекрестке улиц Долинной и Федорова в Коврове. По предварительной информации ГИБДД, 66-летний водитель Фольксваген Тигуан двигался со стороны

Смертельная авария произошла 5 октября на перекрестке улиц Долинной и Федорова в Коврове. По предварительной информации ГИБДД, 66-летний водитель Фольксваген Тигуан двигался со стороны улицы Челюскинцев и при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту на Сузуки. Байкер на скорости влетел в боковую дверь иномарки. Удар оказался смертельным. От полученных травм байкер скончался на месте.