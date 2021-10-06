Во Владимире, в патриотическом сквере, на аллее Дружбы представители различных национальных...

Во Владимире, в патриотическом сквере, на аллее "Дружбы" представители различных национальных диаспор и религиозных конфессий высадили 20 каштанов.Священник Сергий (Зуев), настоятель прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии:- Это как символ единства, понимания, сотрудничества. Мы все разные, все разные деревья, но мы все вместе. И это все на благо нашего народа. Нашего города.Каштан - легкое в посадке и уходе дерево. Всё, что необходимо - это два раза за сезон взрыхлить почву и своевременно поливать. Вырастают такие деревья до 30 метров высотой. Каштаны должны стать настоящим украшением нового сквера. Члены владимирских диаспор будут помогать в уходе за деревьям - за каждым из двадцати каштанов будет закреплен ответственный. Сажать деревья сегодня приходили целыми семьями.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Сейчас продолжаем эти массовые высадки хороших здоровых деревьев, причем, я прошу прощения, не каких-то прутиков, а это деревья-крупномеры. И, как говорит Сергей Сухопаров, они достаточно успешно приживутся. Он гарантирует. А мы с вами проследим и будем ухаживать.Сергей Барадынко, житель города Владимира:- На самом деле, высадка деревьев как знаменитая присказка: "Посади дерево, вырасти сына, построй дом". Это передача приятных, хороших, добрых традиций. Из поколения в поколение. Как иначе?