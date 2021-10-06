Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Мёрзкая ситуация
Вынуждены спать в одежде под тремя...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Мёрзкая ситуация
Вынуждены спать в одежде под тремя одеялами. Почему жители села Гавриловское до сих пор не подключены к отоплению?
- Уникальная объездная
Уникальные решения при строительстве Рпенского проезда. Рабочие приступили к самому дорогостоящему этапу.
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Неразрывно связана с именем Багратиона. Как изменится усадьба Голицыных к юбилею событий 1812 года?