Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Мёрзкая ситуация Вынуждены спать в одежде под тремя...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Мёрзкая ситуацияВынуждены спать в одежде под тремя одеялами. Почему жители села Гавриловское до сих пор не подключены к отоплению?- Уникальная объезднаяУникальные решения при строительстве Рпенского проезда. Рабочие приступили к самому дорогостоящему этапу.- След БагратионаНеразрывно связана с именем Багратиона. Как изменится усадьба Голицыных к юбилею событий 1812 года?