Смотрите в программе Вести-Владимир: - Мёрзкая ситуация Вынуждены спать в одежде под тремя...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Мёрзкая ситуацияВынуждены спать в одежде под тремя одеялами. Почему жители села Гавриловское до сих пор не подключены к отоплению?- Рпенская объезднаяПриступили к самому дорогостоящему и ответственному участку. Как идут работы на Рпенском проезде и успеют ли в срок?- НаследиеИ обновление к 210-летию победы над Наполеоном. Усадьбу Голицыных готовят к торжествам.