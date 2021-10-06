Приходит мужик устраиваться на работу в интернет-издание...
-Что вы умеете?
-Писать скрипты, делать страницы в блокноте, владею всеми возможными методами создания электронной комерции, написание защиты сайтов, удалённое управление серверами, настройка и поддержка внутренних почтовых серверов, создание веб баз данных, установка и администрирование под любую ось....
- Ну, мы вам не предложем милионы, но зарплату в 100,000 долларов получите. Дачу на канарах тоже сложно, но в центре москвы квартиру дадим. В гараже мерс, собственный телохранитель, все привилегии как у депутата, и статус зам-директора нашего издания....
- ДА ВЫ ГОНИТЕ ????????
- НУ ТЫ ЖЕ ПЕРВЫЙ НАЧАЛ.......
еще анекдот!