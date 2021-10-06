33-й регион оказался в нижней части рейтинга российских городов по уровню зарплат. Исследование...

33-й регион оказался в нижней части рейтинга российских городов по уровню зарплат. Исследование опубликовало информационное агентство РИА-новости.Самая высокая в стране среднемесячная зарплата в Анадыре - 129 тысяч рублей. На втором месте Москва. По соотношению зарплаты и стоимости основного потребительского набора лидирует Салехард. Владимир разместился на 78 строчке рейтинга, согласно исследованию, средняя зарплата владимирца - 38 тысяч рублей и за первые полгода, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она выросла на девять процентов. Покупательная способность - в два раза ниже, чем у Салехарда.К слову, ещё хуже дела обстоят у наших соседей из Иваново - город оказался на 96 месте рейтинга.