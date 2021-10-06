Владимирское “Торпедо” проигрывает третий матч подряд в регулярном первенстве. Черно-белые принимали на домашней арене столичный клуб “Чертаново”. Москвичи долгое время

Владимирское “Торпедо” проигрывает третий матч подряд в регулярном первенстве. Черно-белые принимали на домашней арене столичный клуб “Чертаново”. Москвичи долгое время держались в конце турнирной таблицы. В августе их разгромили муромляне со счетом 4-0. Впрочем, перед матчем с “Торпедо” футбольный клуб “Чертаново” одержал две победы подряд, правда, с минимальным счетом 1-0. И вот в рамках 14