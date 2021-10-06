8 октября 2021 года около 22:00 достигает максимума своей активности ежегодный метеорный поток...

8 октября 2021 года около 22:00 достигает максимума своей активности ежегодный метеорный поток Дракониды, порожденный кометой 21Р/Джакобини-Циннера.Этот "звездопад" считается одним из самых зрелищных и динамичных. В 2021 году условия наблюдения Драконид – благоприятные. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается от 5 до 15 метеоров в час. Наблюдать Дракониды лучше всего в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом. Нужно отправиться подальше от искусственных источников света.Дракониды – это периодический поток, действующий ежегодно с 6 по 10 октября, давший за последнее столетие два коротких впечатляющих звездных дождя в 1933 и 1946 годах, сообщает сайт Московского планетария. Название потока Драконида происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант потока (точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры).