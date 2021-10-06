Ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, превысил 750 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, в апреле текущего года сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Юрьев-Польскому району Владимирской области пресекли факт реализации контрафактной продукции.В одном из магазинов районного центра была обнаружена одежда и обувь с логотипами известного бренда. При этом соответствующих документов у индивидуального предпринимателя, реализующего товар, не было.Проведённая экспертиза показала, что изъятые из магазина 138 единиц продукции не соответствуют оригинальной.Ущерб, причинённый правообладателю товарного знака, превысил 750 тысяч рублей.В отношении фигуранта, 37-летнего местного жителя, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.