Именно здесь находилась кафедра методики преподавания иностранных языков. Знаменитый учёный заведовал ей более 40 лет. Работал в этом кабинете. Теперь здесь занимается новое поколение

Именно здесь находилась кафедра методики преподавания иностранных языков. Знаменитый учёный заведовал ей более 40 лет. Работал в этом кабинете. Теперь здесь занимается новое поколение будущих педагогов. В обновлённой аудитории благодаря мемориальной табличке и баннеру с QR-кодом, который можно отсканировать, все желающие могут узнать, кем был Перси Гурвич. Михаил Кучеров, студент Эта аудитория пропитана его духом,