Перед судом предстанет директор департамента имущественных и земельных отношений администрации...

Перед судом предстанет директор департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Павел Панфилов, а также его заместитель Оксана Власенко, обвиняемые в мошенничестве и получении взяток.Следком во взаимодействии с УФСБ России по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора и заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений администрации области, обвиняемых в мошенничестве и получении взятки в крупном и особо крупном размерах.Следствием установлено, что обвиняемые в период с августа 2019 по июль 2020 получили от представителей юридических лиц взятки в общей сумме более 13 миллионов рублей за беспрепятственное заключение контрактов на строительство и капитальный ремонт зданий и помещений учреждений образования и здравоохранения, финансируемых в том числе в рамках реализации национальных проектов.Кроме этого, в мае 2020 года директор департамента обманом получил от своего заместителя денежные средства в размере 1,2 миллиона рублей за продление с ней служебного контракта, при этом полномочий на пролонгирование трудовых отношений не имел. Полученными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению.Заместитель директора департамента Оксана Власенко признала вину в совершенных преступлениях, заключив с прокураторой соглашение о сотрудничестве. В отличие от нее директор департамента Павел Панфилов вину в совершенных преступлениях не признал, сообщает пресс-служба СУ следкома по Владимирской области.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Расследование уголовного дела осуществлялось в тесном взаимодействии с региональным ФСБ и УМВД России по Владимирской области.