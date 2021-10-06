Почему все русские смеются над фразой Вопрос, конечно, интересный!? Откуда взялось это известное выражение?

Почему все русские смеются над фразой "Вопрос, конечно, интересный!"? Откуда взялось это известное выражение?Большинство из нас помнит фразу "Вопрос, конечно, интересный!". Многие слышали ее с самого детства, но даже теперь, когда годы юности давно прошли, она не перестает вызывать улыбку. Откуда взялось это выражение и почему всем от него так весело?Всё дело в том, что этой фразе, известной всему старшему поколению, стукнуло почти 40 лет. Она появилась во время перестройки СССР, когда комики были чуть ли не самыми востребованными артистами, а их миниатюры по телевизору с нетерпением ждали как молодые, так и взрослые.Впервые выражение "Вопрос, конечно, интересный!" прозвучало во время выступления Ильи Олейникова и Романа Казакова в 1986 году —на сцене комики показывали спортивную ходьбу. Олейников осыпал Казакова вопросами, а тот каждый свой ответ сопровождал известной фразой, изображая при этом дефект речи. Слово "конечно" звучало из уст комика как "конефно" и это заставляло публику взрываться от хохота.Скажите пожалуйста, неужели все спортсмены доходят до финиша?Вопрос, конечно, интересный! Далеко не все спортсмены доходят до финиша. Доходят только самые упорные, самые настойчивые. На нашем спортивном языке они так и называются— "доходяги".