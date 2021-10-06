Татьяна Талькова рассказала, кем был известный музыкант на самом деле и на какой вопрос ей не могут ответить уже 30 лет.

Татьяна Талькова рассказала, кем был известный музыкант на самом деле и на какой вопрос ей не могут ответить уже 30 лет.Ровно 30 лет назад в "Юбилейном" был смертельно ранен известный рок-музыкант Игорь Тальков. Что конкретно произошло в тот злополучный вечер — остается загадкой по сей день. Вдова певца Татьяна Талькова рассказала, каким помнит возлюбленного, как их свела судьба и что она думает о случившемся 6 октября 1991 года.По словам Татьяны, с будущим супругом Тальковым они познакомились в столичном кафе. Талькова говорит, что Игорь был застенчивым человеком — в тот вечер он лишь немного упомянул про свою музыкальную карьеру, а то, что еще и пишет, умолчал. Отношения стали складываться легко. Друзья сравнивали эту парочку с Йоко Оно и Джоном Ленноном, а близкие Татьяны хорошо приняли ее возлюбленного.По словам Татьяны, часто она была первой слушательницей творений музыканта и предсказала ему невероятный карьерный успех, как это потом и случилось.Вдова певца уверенна, что смерть ее супруга не была случайностью. А чтобы найти виновных, Татьяна хочет идти к председателю Следкома Бастрыкину, чтобы он проконтролировал ход дела об убийстве ее супруга.Талькова много лет спрашивает, приобретались ли для ее мужа билеты в Сочи на 7 октября, где он должен был отыграть концерт вместе с группой. За 30 лет ответ на этот вопрос ей так никто и не дал."У меня ощущение, что Игоря приглашали в один конец", — заявила вдова Талькова.