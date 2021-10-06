Аналитики заметили, что президент Украины Владимир Зеленский часто говорит неправду.

Аналитики заметили, что президент Украины Владимир Зеленский часто говорит неправду.Аналитическая платформа VoxUkraine представила антирейтинг украинских политиков-лжецов. В список вошел Владимир Зеленский. Эксперты проанализировали 51 цитату президента Украины и пришли к выводу: 45,1% сказанного политиком – неправда, 17,6% – не соответствует действительности, 21,6% – манипуляция, 15,7% – преувеличение.В качестве примера авторы антирейтинга привели слова Зеленского о начале восстановления на Украине профессионально-технического образования, которое, как он отмечал, разрушалось на протяжении 20 лет. Аналитики же заметили: реформы в этой области начал принимать еще Петр Порошенко.Стоит отметить, что VoxUkraine позиционирует себя как финансово независимую организацию, которая была создана после Евромайдана работающими на Украине экономистами и юристами. Специалисты подчеркивают, что не сотрудничают с украинскими политическими партиями или какими-либо движениями, не связаны с бизнесменами и чиновниками.Ранее "Дни.ру" о "черной метке" Владимиру Зеленскому от коллективного Запада. По словам политолога Андрея Золотарева, упоминание украинского лидера в "досье Пандоры" – это предупреждение украинскому лидеру, который совершил очень много грехов с точки зрения его западных партнеров.