Фигурант был задержан сотрудниками полиции в августе текущего года.

Следователями ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).Фигурант был задержан сотрудниками полиции на территории района в августе текущего года. Факт попытки сбыта наркотических средств подтвержден в результате проведенных сотрудниками ОНК ОМВД России по Петушинскому району оперативных мероприятий.При осмотре квартиры, в которой проживает обвиняемый, было изъято более 500 граммов измельченной массы растительного происхождения. Проведенной экспертизой подтверждено, что изъятым является наркотическое средство марихуана.В ходе следствия установлено, что фигурант приобрел семена конопли и высадил на своем земельном участке, получив в дальнейшем наркотическое средство.На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.