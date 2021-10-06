Из-за раннего наступления холодов этой осенью отопительный сезон в регионе стартовал досрочно. Но...

Из-за раннего наступления холодов этой осенью отопительный сезон в регионе стартовал досрочно. Но не все объекты оказались готовы к пуску тепла. Почему замерзают жители села Гавриловское Суздальского район, выясняла наша съёмочная группа.В их квартирах сейчас так холодно, что приходится выходить на улицу, чтобы согреться. Жители нескольких многоквартирных домов села Гавриловское Суздальского района в осенний сезон вошли без отопления.Валентина Подшувалова, жительница дома№5 по ул. Школьной:- Я вся замёрзла, дома-то у меня знаете какой холод? Я на первом этаже живу - у нас пол - это лёд. Невозможно ходить даже.Котельную, которая отапливала семь домов и детский сад, районная администрация закрыла в мае. Она полностью выработала свой ресурс. К домам протянули новую газовую ветку для котлов индивидуального отопления. В квартиры завести трубу должны были сами люди. Часть жителей сделала это за свой счёт. Другая решила воспользоваться льготной программой.Евгения Папина, жительница дома №4 по ул. Школьной:- Мы 25 июня договор заключили с Райгазом и до сих пор нам они ничего не делают. Нам котлы привезли, отдали - делайте сами. Сначала нам наобещали, что мы всё сделаем, вплоть даже в квартирах сделаем, а потом сказали: «Делайте всё сами!».Как пояснили "Вестям" в администрации Суздальского района, газификацией села занимаются уже полтора года. Неоднократно встречались с жителями, давали полную информацию по подключению к газу, в том числе льготному.Александр Авсеенок, заместитель главы администрации Суздальского района:- Мы свою работу выполнили в администрации, контролируем. Я под ежедневным контролем держу эти вопросы, вот есть такая табличка: из 102 квартир пущен газ в 7 квартир. У Газпрома есть договорные отношения, они подписывали договоры, видели там, какие сроки.В свою очередь, в компании "Газпром газораспределение Владимир" придерживаются иной точки зрения. Во-первых, администрация по закону должна была обеспечить жителей теплоснабжением - до тех пор, пока хотя бы одна из квартир остаётся без тепла. Во-вторых, новая газовая сеть была сдана вовремя в начале сентября, при этом документационное сопровождение договоров прошло с опережением сроков. И в данной ситуации, которая произошла не по вине газовиков, они приложили максимум усилий, чтобы помочь людям, поздно подавшим заявки на льготную газификацию.Александр Макаров, заместитель главного инженера АО "Газпром Газораспределение Владимир":- Тут надо было поработать администрации, чтобы быстрее их направить, побудить к тому, чтобы обратились в "Газпром газораспределение Владимир" с заявлением на газификацию своего жилого помещения. Вопрос находится под контролем нашего генерального директора, уже есть сейчас договоры со сторонними организациями, я думаю, что мы приложим все силы, чтобы в кратчайшие сроки, я уж так сказал, что в две недели, думаю, сделаем быстрее, постараемся, чтобы люди не замёрзли.И пока готовился этот материал, в "Газпром газораспределение Владимир" подтвердили, что все необходимые документы уже есть. Заключены контракты с подрядчиками, которые проведут газ в оставшиеся квартиры вне очереди. Монтажные работы начнутся на этой неделе.Дмитрий Горкин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».