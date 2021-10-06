Из-за раннего наступления холодов этой осенью отопительный сезон в регионе стартовал досрочно. Но...
Из-за раннего наступления холодов этой осенью отопительный сезон в регионе стартовал досрочно. Но не все объекты оказались готовы к пуску тепла. Почему замерзают жители села Гавриловское Суздальского район, выясняла наша съёмочная группа.
В их квартирах сейчас так холодно, что приходится выходить на улицу, чтобы согреться. Жители нескольких многоквартирных домов села Гавриловское Суздальского района в осенний сезон вошли без отопления.
Валентина Подшувалова, жительница дома№5 по ул. Школьной:
- Я вся замёрзла, дома-то у меня знаете какой холод? Я на первом этаже живу - у нас пол - это лёд. Невозможно ходить даже.
Котельную, которая отапливала семь домов и детский сад, районная администрация закрыла в мае. Она полностью выработала свой ресурс. К домам протянули новую газовую ветку для котлов индивидуального отопления. В квартиры завести трубу должны были сами люди. Часть жителей сделала это за свой счёт. Другая решила воспользоваться льготной программой.
Евгения Папина, жительница дома №4 по ул. Школьной:
- Мы 25 июня договор заключили с Райгазом и до сих пор нам они ничего не делают. Нам котлы привезли, отдали - делайте сами. Сначала нам наобещали, что мы всё сделаем, вплоть даже в квартирах сделаем, а потом сказали: «Делайте всё сами!».
Как пояснили "Вестям" в администрации Суздальского района, газификацией села занимаются уже полтора года. Неоднократно встречались с жителями, давали полную информацию по подключению к газу, в том числе льготному.
Александр Авсеенок, заместитель главы администрации Суздальского района:
- Мы свою работу выполнили в администрации, контролируем. Я под ежедневным контролем держу эти вопросы, вот есть такая табличка: из 102 квартир пущен газ в 7 квартир. У Газпрома есть договорные отношения, они подписывали договоры, видели там, какие сроки.
В свою очередь, в компании "Газпром газораспределение Владимир" придерживаются иной точки зрения. Во-первых, администрация по закону должна была обеспечить жителей теплоснабжением - до тех пор, пока хотя бы одна из квартир остаётся без тепла. Во-вторых, новая газовая сеть была сдана вовремя в начале сентября, при этом документационное сопровождение договоров прошло с опережением сроков. И в данной ситуации, которая произошла не по вине газовиков, они приложили максимум усилий, чтобы помочь людям, поздно подавшим заявки на льготную газификацию.
Александр Макаров, заместитель главного инженера АО "Газпром Газораспределение Владимир":
- Тут надо было поработать администрации, чтобы быстрее их направить, побудить к тому, чтобы обратились в "Газпром газораспределение Владимир" с заявлением на газификацию своего жилого помещения. Вопрос находится под контролем нашего генерального директора, уже есть сейчас договоры со сторонними организациями, я думаю, что мы приложим все силы, чтобы в кратчайшие сроки, я уж так сказал, что в две недели, думаю, сделаем быстрее, постараемся, чтобы люди не замёрзли.
И пока готовился этот материал, в "Газпром газораспределение Владимир" подтвердили, что все необходимые документы уже есть. Заключены контракты с подрядчиками, которые проведут газ в оставшиеся квартиры вне очереди. Монтажные работы начнутся на этой неделе.
Дмитрий Горкин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».