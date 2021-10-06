В Муромский городской суд поступило исковое заявление местной жительницы на индивидуального...

В Муромский городской суд поступило исковое заявление местной жительницы на индивидуального предпринимателя по вопросу защиты прав потребителей.В иске указано, что в декабре 2019 года жительница Мурома заключила с ИП, представлявшим турфирму, договор на покупку тура в Турцию.Однако из-за пандемии COVID-19 был введен режим самоизоляции, который распространился на период поездки. На дату поездки истице исполнилось 75 лет, в связи с чем она соблюдала режим самоизоляции. Женщина неоднократно обращалась к ответчику с просьбой вернуть оплаченные за тур денежные средства, на что получала отказ и предложение поехать в тур в другое место.Так как клиентку турфирмы это не устраивало, она обратилась в суд и просит взыскать с ответчика оплаченную за тур сумму, а также неустойку и компенсацию морального вреда, сообщает портал Муром24.