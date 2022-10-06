Из учебной части в Коврове вернули 123 мужчины, которым ранее выдали мобилизационные повестки По...

Из учебной части в Коврове вернули 123 мужчины, которым ранее выдали мобилизационные повесткиПо состоянию на сегодня вернули домой 123 наших мобилизованных земляка. Из них 72 - по медицинским показаниям. Еще десятки обращений – в работе.Губернатор Александр Авдеев сообщил, что будет регулярно информировать о ходе частичной мобилизации во Владимирской области в новой рубрике «Моббюллетень». «Минимум дважды в неделю буду сообщать об итогах рассмотрения жалоб родных защитников на некорректный призыв из резерва», - написал глава региона в своем телеграм-канале.Также он отметил, что десятки жалоб по факту не подтвердилось, десятки же оказались абсолютно справедливыми. Причины ошибок все те же – отсутствие у военкомов подтвержденных документами данных об изменении в жизни резервистов.Фото: pxfuel.com/