Мероприятие проходило в течение сентября.

В течение сентября Горьковская магистраль проводила акцию «Правила МОЕЙ безопасности на железной дороге!», приуроченную к началу нового учебного года. За месяц в ней приняли участие больше 48 тысяч детей и их родителей, сообщает пресс-служба ГЖД.Для профилактики детского травматизма железнодорожники проводили лекции и беседы о правилах поведения около железнодорожной инфраструктуры, участвовали в родительских собраниях, показывали обучающие фильмы, организовывали экскурсии для школьников, раздали около 32 тысяч тематических листовок и памяток.Кроме того, ребятам и их родителям показали новый видеоролик о реальном случае травмирования на железной дороге с участием пострадавшей.ГЖД призывает всех быть бдительными на железной дороге и соблюдать правила безопасного поведения!