За полгода кибермошенники уже похитили 6 млрд рублей со счетов граждан, поэтому необходимо быть...

За полгода кибермошенники уже похитили 6 млрд рублей со счетов граждан, поэтому необходимо быть бдительными, предупреждает Отделение Владимир Банка России.Эксперты рассказали о трех наиболее популярных схем обмана.«Безопасный счет в Центробанке»Мошенники звонят человеку с сообщением о том, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета, и для сохранности средства нужно перевести на «специальный» («безопасный») счет в Центробанке. На самом деле счет, реквизиты которого называют злоумышленники, принадлежит им. Мошенники используют в схеме упоминание Банка России, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы. Для большей правдоподобности человеку могут прислать фото документов, например, якобы удостоверения сотрудника с логотипом и печатью Банка России. Так, в конце августа, послушавшись неизвестных и полагая, что переводят деньги на «безопасный счет», 250 тысяч рублей лишилась жительница Коврова и более 600 тысяч – жительница Александрова.Комментарий эксперта владимирского отделения Банка России Евгения Гаврилюка: Центральный банк РФ не работает напрямую с физическими лицами, инициативно не звонит и не рассылает документы, в Банке России не существует никакого «безопасного лицевого счета», поэтому если вы слышите от звонящего что-то подобное, не продолжайте разговор, кладите трубку.«Встречный кредит»Человеку звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и утверждает, что на него или его близких родственников мошенники пытаются оформить кредит. Через короткое время ему снова звонят и уже могут представиться сотрудниками службы безопасности банка, правоохранительных органов или Банка России. Звонящий подтверждает, что на имя гражданина или его близких неизвестные лица действительно оформляют кредит и, чтобы предотвратить его незаконное оформление, необходимо как можно скорее оформить «встречный» кредит самостоятельно онлайн или в офисе банка. Сумма кредита должна совпадать с той суммой, которую оформляют неизвестные лица по его паспортным данным.Для убедительности злоумышленники просят гражданина действовать оперативно и ни в коем случае не рассказывать про оформление кредита и его целях кому-либо, так как проводится секретная операция по вычислению жулика из числа сотрудников банка. Они убеждают жертву, что ее действия позволят раскрыть преступника, а кредитная история останется чистой.Комментарий эксперта: Ни сотрудники банков, ни бюро кредитных историй не информируют граждан об изменениях в кредитной истории по телефону. Сообщить по телефону или каким-либо другим способом о попытке оформления кредита могут, как правило, только мошенники.Владимирцам нужно знать, что с 1 октября они могут поставить запрет на онлайн-кредиты для защиты от мошенников. Клиенты всех банков смогут решать, какими услугами пользоваться дистанционно, а какие — отключить или ограничить, чтобы обезопасить себя от мошенников. Например, можно будет установить лимиты на онлайн-переводы и отказаться от оформления кредитов через сайт и банковское приложение. Оплата за эту услугу не взимается.«Компенсация»Иногда мошенники звонят, представляются сотрудниками Пенсионного фонда, налоговой, «Центра компенсаций» и говорят о якобы положенных выплатах. Чтобы «вернуть» пострадавшему похищенные у него деньги, мошенники создают специальные сайты, ссылки на которые направляют по электронной почте, через смс или мессенджеры. Иногда они звонят с предложением оформить компенсацию за похищенные средства, участие в финансовой пирамиде или, например, за приобретенные ранее БАДы. Доверчивых граждан злоумышленники просят заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы якобы проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его. А затем, получив эти данные, похищают у человека деньги.Консультация эксперта: Здесь мошенники рассчитывают, что обрадованный возможностью получить деньги, человек потеряет бдительность и сообщит данные карты. Однако верить на слово звонящим не стоит. Чтобы не стать жертвой мошенников, владимирцам необходимо проверять информацию о положенных компенсациях на официальных сайтах организаций и ведомств. Стоит иметь в виду, что кем бы ни представился звонящий, если речь заходит о ваших деньгах, насторожитесь, а лучше не продолжайте разговор и кладите трубку. Запомните, что нельзя никому говорить личные данные, секретный код на обратной стороне карты, коды из СМС от банка, ПИН-код от карты и входа в мобильное приложение банка. Клиент банка вправе рассчитывать на возврат похищенной суммы лишь в том случае, если не раскрывал злоумышленникам свои личные и финансовые данные и самостоятельно не переводил деньги на мошеннические счета.