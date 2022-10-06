Во Владимире прошли съемки документального проекта «Пишите письма», который выходит на телеканале...
Во Владимире прошли съемки документального проекта «Пишите письма», который выходит на телеканале Russia Today.
В нем журналисты представляют истории обычных людей, обратившихся к президенту Владимиру Путину с просьбой или проблемой, и о том, что из этого вышло.
Съемочная группа Russia Today приехала во Владимир, чтобы рассказать о новом городском общественном пространстве - современном детском городке, открытом минувшим летом в сквере у Дворца детского (юношеского) творчества, сообщает пресс-служба городской администрации Владимира.
Благоустройство территории около Дворца планировалось заранее. Специалисты мэрии рассматривали вместе с жителями варианты благоустроительных работ. Одним из активных участников обсуждения была педагог-организатор ДД(ю)Т Валентина Хандогина. Она же поделилась общей идеей с работниками мобильной приемной Президента России, приезжавшими во Владимир осенью 2021 года. Идея понравилась.
Как рассказала куратор строительства городка, вице-мэр по социальным вопросам Елена Малик, в то время глава города Владимира, а сегодня сенатор Совета Федерации Андрей Шохин дал задание обсудить с жителями несколько возможных форматов детского городка и выбрать оптимальный. Так и сделали.
Благоустроительные работы начались прошлой осенью. Сначала проложили новые пешеходные дорожки, установили уличное освещение, оборудовали систему видеонаблюдения, а к началу лета мэрия обустроила в детском городке 4 современные площадки с безопасным резиновым покрытием, в том числе музыкальную, малые архитектурные формы, спортивные элементы и тренажеры для детей разного возраста.
Работы выполнили на средств городского бюджета и с привлечением спонсоров из ООО «Глобус». Общая сумма расходов составила около 20 млн руб.
Фото пресс-служба городской администрации Владимира