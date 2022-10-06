Во Владимире прошли съемки документального проекта «Пишите письма», который выходит на телеканале...

Во Владимире прошли съемки документального проекта «Пишите письма», который выходит на телеканале Russia Today.В нем журналисты представляют истории обычных людей, обратившихся к президенту Владимиру Путину с просьбой или проблемой, и о том, что из этого вышло.Съемочная группа Russia Today приехала во Владимир, чтобы рассказать о новом городском общественном пространстве - современном детском городке, открытом минувшим летом в сквере у Дворца детского (юношеского) творчества, сообщает пресс-служба городской администрации Владимира.Благоустройство территории около Дворца планировалось заранее. Специалисты мэрии рассматривали вместе с жителями варианты благоустроительных работ. Одним из активных участников обсуждения была педагог-организатор ДД(ю)Т Валентина Хандогина. Она же поделилась общей идеей с работниками мобильной приемной Президента России, приезжавшими во Владимир осенью 2021 года. Идея понравилась.Как рассказала куратор строительства городка, вице-мэр по социальным вопросам Елена Малик, в то время глава города Владимира, а сегодня сенатор Совета Федерации Андрей Шохин дал задание обсудить с жителями несколько возможных форматов детского городка и выбрать оптимальный. Так и сделали.Благоустроительные работы начались прошлой осенью. Сначала проложили новые пешеходные дорожки, установили уличное освещение, оборудовали систему видеонаблюдения, а к началу лета мэрия обустроила в детском городке 4 современные площадки с безопасным резиновым покрытием, в том числе музыкальную, малые архитектурные формы, спортивные элементы и тренажеры для детей разного возраста.Работы выполнили на средств городского бюджета и с привлечением спонсоров из ООО «Глобус». Общая сумма расходов составила около 20 млн руб.Фото пресс-служба городской администрации Владимира