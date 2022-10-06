В Ковровском районе на полигоне продолжается боевое слаживание команд мобилизованных. За...

В Ковровском районе на полигоне продолжается боевое слаживание команд мобилизованных. За тренировками военных наблюдал Никита Тарбеев.- По появляющимся целям стрельбу ведем короткими очередями - по ближнему рубежу - 200-250 - одиночными выстрелами, по атакующей группе пехоты короткими очередями.Мобилизованные вспоминают навыки, полученные во время срочной службы. Очередь в пункт боевого питания - выдают по два магазина на человека, затем построение, инструктаж - и на позицию.- Налево, направо, пешком марш!Каждая пятая пуля - трассирующая. Бойцы пристреливаются, и мишени начинают падать...Работают инструкторы с небольшими группами по четыре - шесть человек. Кроме владимирских призывников, в учебном центре сейчас проходят подготовку мобилизованные из Липецкой, Нижегородской, Орловской и Курской областей. Боец с позывным "Обама" в учебке вторую неделю. Его отец приехал в тридцать третий регион из Африки, мама - русская. Несколько лет назад прошел срочную службу, сейчас готов к отправке в зону СВО - защищать рубежи России."Обама", мобилизованный:- Конечно, готов, это мой долг - по-другому никак, ни капли сомнения, так сказать.На полигоне развернуты около двух десятков учебных точек, кроме стрельбы, обычной и "тактической", метание гранат - учебных......и настоящих - здесь ударная волна уже посильнее...- Начинаем установку - установили ее в землю плотно, чтобы она не качалась, чтобы не соскочила, начинаем маскировку.А здесь бойцов учат устанавливать растяжку. Главное - не подорваться самому, поэтому кроме маскировки, во главе угла - координация с напарниками и обратная связь.Проводят здесь занятия и с дронами - неотъемлемая часть современной войны - им сверху, как говорится, видно все. Пока учатся на китайских "Мавиках", далее будут тренировки с российскими беспилотниками, рассказывает инструктор.- Ребята все с пониманием - понимают... Дали попробовать, летали некоторые - у кого-то получается, у кого-то нет. Но ничего, нарастим успех, у всех будет получаться.А это медицинская тренировка - первая помощь раненому, его транспортировка под вражеским огнем, наложение жгута - здесь тоже много военных лайф-хаков.- Время наложения жгута в зимнее время - полчаса, поэтому вы до 11.53 держите жгут. Вы пишете либо на жгуте, либо на одежде, либо на лбу маркером. Если нет маркера, пишете кровью.Среди мобилизованных не только бывшие срочники, но и отставные офицеры и контрактники. Ефрейтор Гребенщиков, свое имя боец не называет, несколько лет прослужил на Кавказе, в отряде спецназначения. Должность - снайпер-разведчик. Явился в военкомат по первому зову, со своей экипировкой.Ефрейтор Гребенщиков, мобилизованный:- Пришел по повестке, мобилизован был. Родина-мать позвала, я, естественно, пошел. Это наш воинский долг - каждого мужчины. Пришел сюда, выдали форму, снаряжение, но так как у меня опыт есть, я приехал со своим - мне удобнее с ним, комфортабельнее работать - как и большинству других парней. Здесь нас обучают, одевают, кормят хорошо. В принципе, все протекает в нужном русле. Будем готовы ко всему, победим врага, все будет отлично!Интенсивные занятия на полигоне идут сейчас с утра до вечера. Боевое слаживание проходят тысячи военнослужащих. Кто-то здесь уже две недели, кто-то прибыл накануне.- Минус шесть!Но даже эти ребята показывают, что не растеряли своих бойцовских навыков.- Для первого раза хорошо, нормально!Никита Тарбеев, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”