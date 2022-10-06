Прокуратурой Судогодского района установлено, что:
- в школе отсутствовало горячее водоснабжение,...
Прокуратурой Судогодского района установлено, что:
- в школе отсутствовало горячее водоснабжение, за исключением помещения пищеблока (столовой).
- в некоторых помещениях (санузле) отсутствовала подача и холодной воды;
- на первом этаже в коридоре образовательного учреждения имелись стекла, целостность была нарушена (имелись трещины, сколы), что делало пребывание детей-школьников в здании школы небезопасным.
По результатам проверки прокурором в отношении директора школы возбуждено дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. А главе администрации Судогодского района внесено представление об устранении выявленных нарушений.
После вмешательства прокуратуры указанные выше нарушения устранены.
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