Прокуратурой Судогодского района установлено, что: - в школе отсутствовало горячее водоснабжение,...

Прокуратурой Судогодского района установлено, что:- в школе отсутствовало горячее водоснабжение, за исключением помещения пищеблока (столовой).- в некоторых помещениях (санузле) отсутствовала подача и холодной воды;- на первом этаже в коридоре образовательного учреждения имелись стекла, целостность была нарушена (имелись трещины, сколы), что делало пребывание детей-школьников в здании школы небезопасным.По результатам проверки прокурором в отношении директора школы возбуждено дело о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. А главе администрации Судогодского района внесено представление об устранении выявленных нарушений.После вмешательства прокуратуры указанные выше нарушения устранены.Фото https://vladtv.ru/