Злоумышленник воспользовался большим скоплением пассажиров и незаметно вытащил мобильный телефон из кармана девушки...

«Сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержан подозреваемый в краже телефона из кармана пальто пассажирки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленник, следуя в вагоне электропоезда от станции метро «Чистые пруды» до станции «Библиотека имени Ленина» Сокольнический линии, заметил телефон в наружном кармане у рядом стоящей девушки. Мужчина воспользовался скоплением вокруг пассажиров и незаметно вытащил его. После этого он вышел из вагона на следующей станции и скрылся с места происшествия. Обнаружив пропажу, заявительница обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 35 тысяч рублей.В результате проведения мероприятий, направленных на раскрытие противоправного деяния, мужчина был задержан полицейскими на станции «Комсомольская» и доставлен в отдел полиции. Им оказался 46-летний безработный приезжий из ближнего зарубежья.Установлено, что мобильный телефон мужчина продал на улице прохожему за 5 тысяч рублей, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части статьи, предполагает лишение свободы сроком до пяти лет.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18