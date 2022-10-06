Злоумышленники ввели потерпевшую в заблуждение, предложив вложить крупную сумму денежных средств в бизнес...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали подозреваемых в мошеннических действиях.Установлено, что 55-летней москвичке поступило предложение от ее знакомой семьи по вложению денежных средств в бизнес в сфере сельского хозяйства. Женщина согласилась и передала один миллион рублей гражданам с условием возврата долга через год. Однако спустя условленное время злоумышленники так и не вернули деньги потерпевшей, объясняя, что они им необходимы для решения семейных проблем. Москвичка обратилась в полицию.В ходе следствия стало известно, что злоумышленники причастны еще к одному противоправному деянию. Так, 42-летний гражданин по совету знакомых обратился к ранее неизвестной женщине для приобретения туристических путевок по сниженным ценам. В связи с семейными обстоятельствами он отказался от поездки и попросил вернуть ему деньги за оплаченные путевки, а именно 124 500 рублей. Злоумышленница денежные средства не вернула и перестала выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Подмосковье. Ими оказались 32-летние мужчина и женщина. Денежными средствами супруги распорядились по своему усмотрению.По данным фактам следствием УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 и частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, – лишение свободы на срок до десяти лет», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве(499) 731-94-31