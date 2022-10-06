На первом заседании по этому резонансному делу выяснилось, что во Фрунзенском районном суде...

На первом заседании по этому резонансному делу выяснилось, что во Фрунзенском районном суде секретарём работает дочь одной из подсудимых. Заседание было отложено на сегодня.Теперь же прокуратура заявила об отводе всего состава Фрунзенского суда. Отвод был удовлетворён.Далее дело направят в областной суд, которому предстоит решить какому же суду теперь предстоит рассматривать это нашумевшее дело.Напомним, что уголовное дело было начато в отношении врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и служебном подлоге. А также в отношении главного врача лечебного учреждения, обвиняемого в организации и руководстве служебным подлогом.6 лет назад "Вести" сообщали, что "Состояние владимирской роженицы Анны Бобриковой остаётся тяжелым". Далее - как "Полиция выясняет, кто довел Анну Бобрикову до крайне тяжелого состояния".Тогда же "В облздраве огласили итоги проверки по делу Анны Бобриковой", после чего выяснилось, что "Медицинскую помощь Анне Бобриковой оказывали с грубыми нарушениями". Потом ее стали готовить к переводу в хоспис, несмотря на то, что муж был против. Увы, в итоге в социальных сетях муж Анны Бобриковой, Сергей Плаксин, сообщил, что его супруга умерла: "Ребята, Аня умерла. В 23 ч остановилось сердце."Органами предварительного следствия врач Областного перинатального центра обвиняется в том, что в июне 2016 года в результате ненадлежащего оказания акушерской помощи родильнице, не выполнила необходимую экстренную операцию, что повлекло ухудшение состояния здоровья пациентки до комы, а в дальнейшем наступила ее смерть.После чего, желая скрыть свою профессиональную некомпетентность, врач Областного перинатального центра вступила в преступный сговор с главным врачом данного лечебного учреждения на совершение служебного подлога.А именно с ведома и под руководством главного врача учреждения внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о правильности решений и действий при оказании медицинской помощи родильнице, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.