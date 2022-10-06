Александровским городским судом вынесен обвинительный приговор 48-летнему жителю Карабаново за...

Александровским городским судом вынесен обвинительный приговор 48-летнему жителю Карабаново за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия.Установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вечером 16 июля приревновал одного из гостей к своей сожительнице, поскольку тот стал оказывать ей знаки внимания. Вооружился ножом и с силой нанес его клинком удар в грудную клетку потерпевшего, причинив колото-резаное ранение, которое причинило тяжкий вред здоровью последнего, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В ходе судебного разбирательства мужчина признал вину, раскаялся в содеянном, пояснив, что он совершил преступление из-за ревности.С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого, наличия смягчающих наказание обстоятельств, судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/