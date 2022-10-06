Эмоциональное выступление Бориса Корчевникова в эфире программы Соловьев Live на одном из федеральных каналов многих потрясло. Актер и телеведущий рыдал в кадре и бился в каком-то экстатическом припадке.

Эмоциональное выступление Бориса Корчевникова в эфире программы "Соловьев Live" на одном из федеральных каналов многих потрясло. Актер и телеведущий рыдал в кадре и бился в каком-то экстатическом припадке."Что же это такое, наша Родина, если за нее кто-то отдает жизнь, а я ее, значит, не люблю! Если она при этом стоит того, что за нее отдают жизнь! За нее и за меня! Как же мне жить дальше?! Если ты даже тогда не можешь изменить отношения к своей стране, то на тебе можно ставить крест! Ты ничто, ты zero, ты ноль, ничто тебя не научит ни патриотизму, ни человеколюбию. Ты тлен, мусор! Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, и сжигать!" – убивался Корчевников.Правда, не все его поняли. Уехавший жить в Лос-Анджелес шоумен Рустам Солнцев высказался резко. "Это Боря Корчевников – известный богомолец, а теперь еще, судя по видео, и шизофреник. Аминь", – так прокомментировал бывший участник "Дома-2" поведение Корчевникова в кадре. Хотя это выглядит жестоко."А ведь какой сладкий был" – пишут люди под постом Солнцева в соцсетях.Хотя вряд ли корректно осуждать человека, христианина, ратующего за будущее своей Родину, оскорблять таким образом и плевать ему в глаза. Тем более, если ты сам Отчизне изменил с недружественной державой.