Вынесен обвинительный приговор в отношении Гришина Р.А., который признан виновным применении...

Вынесен обвинительный приговор в отношении Гришина Р.А., который признан виновным применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.В марте подсудимый, будучи в состоянии опьянения и недовольный действиями работников полиции, прибывших на место происшествия нанес кулаком удар в лицо инспектору мобильного взвода ОР ППСп ОМВД России. Чем причинил вред здоровью средней тяжести в виде перелома угла нижней челюсти, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.При назначении наказания судом были учтены смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, в целом законопослушный образ жизни виновного. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил в связи с подачей защитником апелляционной жалобы на приговор.Фото https://www.pxfuel.com/